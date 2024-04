Turyści okradzeni i brutalnie pobici w slumsach. O wszystko winią... Google Maps

To klasyczne afrykańskie slumsy, gdzie zobaczyć można tysiące bud skleconych z blach, opon i desek. Od momentu założenia w 1946 r. po dziś dzień jest to najbiedniejsza i najbardziej niebezpieczna część aglomeracji Kapsztadu. Biali turyści nie powinni się tam zapuszczać, ale ci, którzy docierają na miejsce, jadąc autostradą z lotniska, często zwalniają, by przypatrzeć się temu morzu biedy.