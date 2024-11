Turyści w Rzymie załamani. Zamiast zabytków, oglądają rusztowania

W mieście trwa w tej chwili ponad 6 tys. remontów, m.in. dotyczących zabytków, na mniejszą lub większą skalę. Nie wiadomo, czy uda się zakończyć je wszystkie to do inauguracji ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Świętego, która odbędzie się 24 grudnia. W przyszłym roku oczekiwanych jest z tej okazji ok. 30 mln pielgrzymów i turystów.