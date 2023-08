Turyści wyrzuceni z kempingu. Później postanowili się zemścić

Właściciel kempingu był w szoku, kiedy zorientował się, co robią biwakowicze ze Śląska. Jeden z mężczyzn znalazł sposób na zaoszczędzenie na ładowaniu swojego elektrycznego samochodu. Wjechał autem do namiotu i podłączył go do prądu, za który płaci się na polu namiotowym ryczałtem. Kiedy został za to wyrzucony z kempingu, postanowił się zemścić w sieci.