Wymarzone wakacje zamieniły się w koszmar. Przez pomyłkę trafił do więzienia

Koszmarne wakacje

Niemal zaraz po przyjeździe do Włoch mężczyzna został aresztowany w rzymskim hotelu, w którym zdążył się zameldować. Funkcjonariusze szybko przewieźli go do więzienia Rebibbia. Tam dowiedział się, że zatrzymano go dlatego, że w 2014 r. odbył się jego proces w Mediolanie. Wówczas miał zostać skazany na rok pozbawienia wolności za to, że jako właściciel firmy budowlanej w Lombardii nie płacił składek za swoich pracowników.