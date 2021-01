Turystka przywiozła z Malediwów ponad 1,5 kg rafy koralowej. Winę zrzuca na dzieci

Podróżna z czeskim paszportem wpadła na lotnisku w Warszawie przez przypadek. Jak czytamy na stronie Krajowej Administracji Skarbowej, została wytypowana do standardowej kontroli, kiedy opuszczała lotnisko korytarzem "zielona linia - nic do zgłoszenia". Funkcjonariusze Działu Granicznego Realizacji znaleźli w jej bagażu fragmenty rafy koralowej.

Warszawa - w bagażu turystyki 27 sztuk koralowców

Turystka bez zezwolenia przewoziła aż 27 sztuk zwapniałych szkieletów koralowca rafotwórczego. Funkcjonariuszom oświadczyła, że koralowce zbierały jej dzieci. Jest to dość naciągane tłumaczenie, gdy weźmiemy pod uwagę, że fragmenty łącznie ważyły aż 1,55 kg.

Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, konwencja CITES reguluje międzynarodowy obrót okazami niektórych gatunków roślin i zwierząt oraz przedmiotów z nich wykonanych, a także produktów pochodnych. Za przestępstwa, które ją naruszają, może grozić kara grzywny, przepadek zatrzymanych okazów a nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Włochy - problem kradzionego piasku

Z włoskich wysp z kolei turyści notorycznie wywożą piasek. Włoska prasa donosi, że na lotniskach co roku w sezonie wakacyjnym służby odbierają turystom do 5 ton tej nietypowej "pamiątki".

Ogromny problem mają z tym władze Sardynii. Media wciąż apelują do turystów o to, by nie próbowali przewozić butelek, woreczków i innych opakowań wypełnionych piaskiem z lokalnych plaż.