Malediwy. Rząd wprowadza opcję "lojalnego turysty"

Malediwy - program lojalnego turysty startuje 1 grudnia

– To program, który zwiększy popularnośćMalediwów jako kierunku turystycznego i zapewni ścieżkę do większych możliwości marketingowych i reklamowych. Poza tym myślę, że to jeszcze bardziej zwiększy popularność zdobytą na kluczowych rynkach turystyki na Malediwach – zapowiedział Thoyyib Mohamed, dyrektor zarządzający Maldives Marketing and Public Relations Corporation, która odpowiada za pomysł.