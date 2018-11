Turystyczne trendy na 2019 rok. Tam będziemy wypoczywać

Do letniego urlopu zostało jeszcze bardzo dużo czasu, jednak już dziś warto zastanowić się nad miejscem wypoczynku. Niezdecydowanym przygotowaliśmy kilka podpowiedzi miejsc, w których czas na pewno nie będzie stracony.

Mazury są jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków

Wybierając miejsce wypoczynku, kierujemy się różnymi kryteriami. Jedni lubią odkrywać, inni z kolei są przywiązani do znanych miejsc. Każdy z nas ma różnorodne upodobania. Co ma również odzwierciedlenie w kierunkach podróży. Co prawda, większość osób marzy o wypoczynku z dala od wszystkiego i od wszystkich, co nie jest to takie proste, jak się wydaje, gdyż przeważają względy praktyczne.

Jakie kryteria przeważają w kierunkach podróży przez nas wybieranych? Względy finansowe. To chyba najważniejsze kryterium ze wszystkich, ponieważ większość osób planując wypoczynek rozpoczyna swoje rozmyślania właśnie od ustalenia budżetu. Nie każdy może sobie pozwolić na wczasy w luksusowym hotelu, jednak warto zauważyć, że różnorodność ofert dostępnych w Polsce, umożliwia wypoczynek w warunkach dogodnych dla każdej grupy ludzi. Standard domków, pensjonatów czy nawet pokoi gościnnych jest z roku na rok coraz lepszy, tak więc wypoczynek powinien być tylko i wyłącznie przyjemnością. Względy turystyczne, kulturowe, przywiązanie do miejsc ‒ różnorodność tego kryterium to równie ważna kwestia. Wiadomo, że jedni turyści lubią słońce i wylegiwanie na plaży, inni z kolei wolą aktywnie spędzać czas, poznając nowe miejsca związane z historią i kulturą, znanymi postaciami czy też klubami piłkarskimi, a jeszcze inni pragną wypoczynku w miejscu pełnym ciszy i spokoju. Różnorodność daje możliwość odnalezienia wymarzonych miejsc dla każdego. Bliskość miejsca ‒ to kryterium zdaje się mieć równie istotne znaczenie, co te wymienione wcześniej. Jedna grupa turystów woli miło spędzić czas w turystycznej miejscowości tuż za miastem, inni z kolei wybierają kierunek byle jak najdalej od domu. Ciekawość poznania nowych miejsc ‒ to bardzo ważne kryterium, przy wyborze kierunku wakacyjnej podróży. Większą część osób fascynują nowe, nieodkryte miejsca. Przeważają tu jednak względy praktyczne, ponieważ gdzieś trzeba spać, coś zjeść i coś zobaczyć. "Dzikie" tereny raczej nam tego wszystkiego nie zagwarantują.

Jakie miejsca będą popularnymi kierunkami podróży w nadchodzącym roku?

nocowanie.pl

Każdego roku nasz kraj jest chętnie wybieranym miejscem na wakacyjny wypoczynek. Przeważają głównie kierunki nadmorskie, jednak niesłabnącą popularnością cieszą się również góry, Mazury, jak też miejsca z bogatą ofertą kulturalną i mające związek z historią. Warto również zauważyć, że coraz częściej Polskę odwiedzają turyści z zagranicy. Jest to z pewnością bardzo zadowalający fakt, ponieważ nasz kraj ma w sobie wiele ciekawych miejsc do odkrycia. Nadchodzący rok z pewnością powinien poprawić taki stan rzeczy, ponieważ Polska każdego roku stara się urozmaicać ofertę turystyczną, proponując wiele ciekawych wydarzeń w popularnych turystycznie miejscach.

Dla niezdecydowanych turystów przygotowaliśmy propozycje miejsc na udany wypoczynek nad morzem, w górach, nad jeziorem i w miastach z bogatą ofertą kulturalną, historyczną i rozrywkową.

Shutterstock.com

Wypoczynek nad morzem

To najpopularniejszy kierunek wśród turystów, ostatnio wzrasta również zainteresowanie gości z zagranicy. Czy Bałtyk będzie równie popularnym miejscem wypoczynku w nadchodzącym roku? Z pewnością tak! Co prawda różnie się mówi o naszym morzu, że zimne, że zatłoczone plaże, że dojazd zajmuje prawie cały dzień. Jednak pomimo tych wszystkich narzekań, każdego roku, nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów. Piękne piaszczyste plaże są w stanie pomieścić zarówno amatorów plażingu, jak też miłośników aktywnego wypoczynku. Które miejsca warto wybrać na wakacyjny wypoczynek? Władysławowo – popularna miejscowość nadmorska, ciesząca się dużym zainteresowaniem turystów każdego roku. Doskonała lokalizacja, piękna plaża oraz bogate zaplecze rekreacyjno-usługowe powodują, że miejscowość ta przeżywa istny najazd turystów w sezonie letnim. Przypuszczamy, że rok 2019 będzie się cieszył również sporym zainteresowaniem turystów. A wszystko dzięki wspaniałemu klimatowi, bliskości Trójmiasta czy Półwyspu Helskiego, które z powodzeniem można zwiedzać, wypoczywając we Władysławowie. Świnoujście – w tej miejscowości można się zakochać. Plaża należy do jednej z najpiękniejszych w kraju, a bogata oferta turystyczna stanowi dopełnienie udanego wypoczynku. Każdego roku Świnoujście jest chętnie odwiedzanym miejscem, również wśród turystów z Niemiec. Są ku temu powody, ponieważ wiele ciekawych miejsc, wspaniały klimat, bogata oferta noclegowo-gastronomiczna czyni to miejsce wyjątkowym. Warto poznać to miejsce niezależnie od sezonu. Świnoujście na wiosnę czy jesienią potrafi być równie piękne, co w sezonie. Hel i miejscowości Półwyspu Helskiego – to doskonała propozycja dla miłośników sportów wodnych, jak i dla rodzin z dziećmi. Z jednej strony Zatoka Pucka, z drugiej otwarte Morze Bałtyckie. Wszystko to sprawia, że Chałupy, Jurata i Jastarnia cieszą się niesłabnącą popularnością wśród turystów. Wymarzone warunki dla windsurferów, bogata oferta noclegowa, miejsca przyjazne rodzinom z dziećmi czyni te miejscowości tymi najchętniej wybieranymi. Z pewnością zyska również Hel, który z roku na rok staje się coraz popularniejszy. Koniec Polski, fokarium, piękna plaża i inne atrakcje to idealna propozycja dla każdego, kto chce miło spędzić urlop.

Shutterstock.com

Wypoczynek w górach

Tatry, Karkonosze, Bieszczady a może Beskidy? Każde z tych gór charakteryzuje się niezwykłym pięknem i popularnością wśród turystów. Jeśli góry to Zakopane, jednak ostatnie lata pokazują, że Polacy coraz częściej wybierają inne regiony górskie. Które miejscowości warto wybrać na wypoczynek w górach i które będą popularne? Zakopane to prawdziwy numer 1 wśród turystów, taki stan rzeczy powinien się również utrzymać w nadchodzącym roku 2019. Tatry robią wrażenie na każdym kroku. Stolica polskich gór to doskonały przykład turystyki masowej, preferowanej w większej części przez turystów. Ostatnie lata to jednak zauważalna zmiana, związana z odchodzeniem od turystki masowej na rzecz turystki indywidualnej. Urlopowicze wybierają ustronne, spokojne miejsca, gdzie faktycznie mogą odpocząć. Warto jednak skorzystać z tego, co oferuje nam natura, bo Zakopane ma wiele pięknych miejsc do zaoferowania. Szklarska Poręba i Karkonosze – wyjątkowe miejsce, które również znajdzie się wśród turystów w 2019 r. Szklarska Poręba to miejscowość, do której chce się wracać i do której ma się sentyment. Wodospad Kamieńczyka, Szrenica, Śnieżne Kotły, Wodospad Szklarki, bliskość granicy z Czechami – czego trzeba chcieć więcej, by wyjątkowo spędzić swój urlop? Wymagające, górskie trasy mają również swoją alternatywę w postaci malowniczych, łagodnych tras spacerowych. Bieszczady – cud natury – rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Taka myśl nieustannie siedzi w głowach większości z nas. Ten stan utrzyma się również w nadchodzącym roku, bo Bieszczady są chętnie wybieranym miejscem na wypoczynek. Popularność takich miejscowości jak Cisna, Wołosate, Ustrzyki Górne i Dolne czy też Polańczyk – gwarantuje niezapomniane przeżycia i mile spędzony urlop. Piękne, bieszczadzkie krajobrazy, wspaniały klimat to gwarancja udanego wypoczynku!

Shutterstock.com

Wypoczynek na Mazurach

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to obowiązkowy punkt wizyty dla każdego, kto choć raz w swoim życiu ma możliwość wybrać się w niezwykle piękny region, jakim są Mazury. Obcowanie z przyrodą, cisza i spokój, możliwość przemierzania jezior wypożyczonym jachtem to popularny wśród turystów sposób na urlop na Mazurach. Z każdym kolejnym rokiem Mazury są chętnie wybieranym kierunkiem podróży, również wśród turystów z zagranicy. Rok 2019 to również spore zainteresowanie tym regionem, a królować będą tu takie miejscowości, jak: Mikołajki – to chyba obecnie najpopularniejsza mazurska miejscowość, pełna licznych atrakcji. Bliskość Mrągowa oraz Giżycka, rozbudowana infrastruktura dla żeglarzy sprzyja wypoczynkowi w tym właśnie miejscu. Dzięki dużej bazie noclegowej, bogatemu zapleczu gastronomicznemu, jak i punktom oferującym rozmaite usługi, Mikołajki stanowią obecnie nr 1 wśród noclegów na Mazurach. Giżycko – to równie popularna miejscowość mazurska, której trend powinien się utrzymać również w 2019 r. Pięknie zlokalizowana miejscowość jest miejscem, w którym żeglarze często rozpoczynają swoje urlopy. Jest tu bowiem wszystko, czego miłośnik sportów wodnych oraz każdy turysta może sobie życzyć – doskonała infrastruktura, przyjaźni ludzie czy też dobrze zorganizowane zaplecze gastronomiczne. Ryn – panuje takie przekonanie, że Ryn jest jednym z najpiękniej położonych mazurskich miast i jednym z ważniejszych ośrodków turystycznych w regionie. Trend wypoczynku w Rynie będzie również widoczny w nadchodzącym roku. Miejsce to jest wybierane głównie przez rodziny z dziećmi, jak i miłośników historii, albowiem znajduje się tu zamek zbudowany przez Zakon Krzyżacki w II połowie XIV w. Do tego piękne Jezioro Ryńskie oraz bogata oferta noclegowa urozmaicą każdy wypoczynek.

Wypoczynek w polskich miastach

Istnieje grupa osób, która lubi aktywnie spędzać swój wolny czas, obcując z kulturą, historią i sztuką. Warto podkreślić, że w Polsce jest wiele wyjątkowych miast, wybieranych na krótszy bądź dłuższy pobyt. Zauważalny jest wybór większych miast z bogatą ofertą noclegową, licznymi miejscami rozrywki oraz z bogatym zapleczem gastronomicznym. Jakie miasta będą królować w wyborach Polaków w 2019 r.? Wrocław – stolica Dolnego Śląska to wyjątkowe miejsce dla każdego, kto lubi aktywnie spędzić czas. Bogata historia miasta, niepowtarzalna architektura, nowoczesność, przepiękny Rynek. Można by tak wymieniać, jednak warto podkreślić, że jest to miejsce idealne pod każdym względem. Doskonale zorganizowana sieć komunikacyjna umożliwia poznanie najważniejszych atrakcji Wrocławia. Wypoczynek na Wyspie Słodowej to również doskonała propozycja dla osób, która przez chwilę chcą odpocząć od aktywnego zwiedzania miasta. We Wrocławiu bezapelacyjnie można się zakochać i z pewnością będzie się tu wracać. To miasto jest wyjątkowe o każdej porze roku! Gdańsk – perełka Trójmiasta to popularne miejsce wypoczynku w trendach turystycznych spodziewanych w nadchodzącym roku. Podobnie jak Wrocław, Gdańsk to miejsce wyjątkowe na urlop dla każdego. Dla osób niezdecydowanych stanowi doskonałą alternatywę, ponieważ w przypadku tej miejscowości możliwe staje się połączenie aktywnego wypoczynku z plażingiem na popularnych trójmiejskich plażach. Trend wyboru Gdańska w nadchodzącym roku ma swoje uzasadnienie, bo znajdzie tu coś dla siebie zarówno miłośnik zwiedzania, jak i imprezowicz, a liczba atrakcji turystycznych może przyprawić o zawrót głowy. Lublin wraz z całym regionem Lubelszczyzny cieszy się coraz większą popularnością. Nadchodzący rok z pewnością przyniesie wzrost zainteresowania tym miastem również wśród turystów z zagranicy. Lublin będzie jednym z miast gospodarzy Młodzieżowych Mistrzostw Świata U20, które odbędą się w 2019 r. Dzięki wielu wydarzeniom, skutecznie prowadzonej kampanii promocyjnej oraz licznym atrakcjom turystycznym Lublin jest doceniany przez turystów. Doskonale rozwinięta baza noclegowa, sieć gastronomiczna pozwolą miło spędzić czas w tym wyjątkowym mieście.

Shutterstock.com

Kiedy rezerwować swoje upragnione wakacje?

Czasu coraz mniej, dlatego dobrze jest zaplanować wyjazd odpowiednio wcześniej.

– Wybierając nocleg w Polsce, niezależnie w jakim regionie czy mieście, pamiętajmy o tym, by zarezerwować go z odpowiednim wyprzedzeniem. Noclegi nad morzem, w górach czy na Mazurach cieszą się dużą popularnością wśród turystów, dlatego wcześniejsza rezerwacja to gwarancja udanego wypoczynku – komentuje Kamila Miciuła z Nocowanie.pl.

Jak mawiał niegdyś św. Augustyn: "Świat jest książką i Ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę" ‒ dużo w tym prawdy. Kierunki wybieranych podróży to bogato ilustrowana książka, dzięki której jesteśmy w stanie poznać interesujące zakątki naszego pięknego kraju, a to czy będziemy chcieli przeczytać taką książkę, zależy już tylko i wyłącznie od nas samych, bo "Podróżować, to żyć".