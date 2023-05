Turystyczny hit w Turcji. Właśnie padł rekord

Coraz więcej turystów w Antalyi

Jak wskazuje portal hurriyetdailynews.com, w okresie styczeń – kwiecień liczba turystów, którzy przybyli na urlop do Antalyi wzrosła o 48 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. W tym okresie do miasta w Turcji przybyło 1,8 mln zagranicznych turystów, co jest najwyższym wynikiem w historii.