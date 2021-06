Turystyka miejska wraca do łask. Budzi się zainteresowanie takimi wyjazdami

Przed pandemią turyści chętnie wyjeżdżali na weekendy do większych polskich miast, gdzie intensywnie spędzali dwa lub trzy dni. W tym czasie zwiedzali zabytki i muzea, ale także chodzili do kina, teatru oraz klubu. Szukali także restauracji serwujących lokalną kuchnię, co pozwalało im poznać danej miejsce od podszewki.