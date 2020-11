Twierdza Wisłoujście. "Jeden z najciekawszych fragmentów Gdańska"

Twierdza Wisłoujście to niezwykłe miejsce w Gdańsku. Bardzo możliwe, że już niedługo stanie się jak magnes przyciągający do miasta nowe rzesze turystów. Tak mogłoby się stać, gdyby udało się zrealizować ideę wpisania jej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Niedawno taki właśnie pomysł zaczął kiełkować w Gdańsku.

Twierdza Wisłoujście - kolejny symbol Gdańska?

Doskonały stan gdańskiego zabytku, jego bogata historia oraz niezwykła forma sprawiają, że z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wielu gości wciąż odkrywa go jednak przypadkowo – np. podczas rejsu po Wiśle. Widok Twierdzy Wisłoujście nierzadko powoduje zdziwienie i prowokuje mnóstwo pytań.

- Turyści, gdy dostrzegają ją z pokładu statku, bardzo często przyznają, że wcześniej o twierdzy nie słyszeli, a z chęcią by ją odwiedzili. U wielu gości, zarówno polskich i zagranicznych, budzi autentyczny zachwyt. Ci turyści, którzy twierdzę zwiedzili, zachowują ją w pamięci jako jeden z najciekawszych fragmentów Gdańska – przyznaje w rozmowie z WP Janusz Czarski, znawca Trójmiasta, który na co dzień prowadzi serwis przewodnikgdanski.pl. - Wagę historyczną i potencjał turystyczny Twierdzy Wisłoujście stawiam na równi z Westerplatte, Głównym Miastem czy Katedrą Oliwską. Świadomość istnienia tego wyjątkowego pomnika sztuki fortyfikacyjnej nie jest póki co tak szeroko rozpowszechniona jak innych gdańskich i trójmiejskich atrakcji.