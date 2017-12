Tylko ja, śpiwór i gwiazdy. Jak spędziłam sama noc w lesie

Noc pod gołym niebem i obserwowanie gwiazd prosto ze śpiwora to marzenie wielu osób. Karolina Wierzbińska, redaktor naczelna WP Turystyki, postanowiła je spełnić w środku zimy. Przed wyruszeniem do lasu, poradziła się Jakuba Czajkowskiego. Podróżnik i przewodnik górski zdradził, jak się przygotować do takiego biwaku. Co należy wziąć ze sobą?

Kolejny krok to rozbicie obozowiska. Karolina z pomocą Jakuba przygotowała zadaszenie do noclegu i rozpaliła ognisko. Ten etap okazał się ogromną próbą dla jej cierpliwości.