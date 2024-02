Tysiące chasydów w niewielkim mieście w Polsce. Pielgrzymki z różnych stron świata

Tradycje chasydów

Jest to pierwsza z dwóch tegorocznych pielgrzymek chasydów na grób cadyka. Po raz drugi wierni przybędą do Leżajska pod koniec marca. Wówczas spodziewanych jest nawet ok. 10-15 tys. wyznawców judaizmu. Dwukrotne odwiedziny grobu cadyka mają związek z żydowskim kalendarzem. Cadyk zmarł bowiem w miesiącu adar (21. dnia tego miesiąca, według kalendarza hebrajskiego), który przypada mniej więcej na nasz marzec. Ale co jakiś czas - w latach przestępnych - adar występuje dwa razy, stąd pielgrzymki chasydów w dwóch terminach.