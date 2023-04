Miłość do żyda wywraca życie do góry nogami. "Krąży wiele dowcipów z polską żydówką jako główną bohaterką"

Krąży wiele dowcipów z polską żydówką jako główną bohaterką. Żydzi z Polski przyjeżdżali do Izraela falami, przed wojną jeszcze do Palestyny, po wojnie już do Izraela, który proklamowano w 1948 roku. Przywozili ze sobą swoje przyzwyczajenia i specyficzne zachowania, które zapoczątkowały funkcjonujące do dziś stereotypy. Polki są uważane za kobiety przesadnie kontrolujące męża i dzieci, przejmujące się drobiazgami, pedantyczne, bardzo oszczędne.