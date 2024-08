Ubezpieczenie rezygnacji z podróży - czy warto wykupić?

Jesteś w drodze na lotnisko i nagle panika – nie masz dokumentów! To wcale nie jest marginalny przypadek. Zatłoczony dworzec autobusowy czy sklep to tylko przykładowe miejsca, w których grasują kieszonkowcy. Chwila nieuwagi i możesz stracić portfel, w którym znajdują się dokumenty niezbędne podczas podróży. Pamiętaj, że nawet jeśli wybierasz się do krajów unijnych, musisz mieć ze sobą dowód tożsamości albo paszport. Brak kontroli na granicach nie zwalnia cię z obowiązku jego posiadania.