Ukochana atrakcja Polaków zimą. Gdzie wybrać się na kulig?

- Całe przedsięwzięcie to świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Jest możliwość kuligu z pochodniami, co nocą jeszcze raz zwiększa emocje podczas przejażdżki. Dźwięk dzwonków, odbijających się pośród ciszy w lesie, to naprawdę niesamowite przeżycie – mówi w rozmowie z WP Turystyka Roksana Reglińska, organizatorka kuligów we Wdzydzach, instruktorka jazdy konnej i właścicielka szkoły jazdy konnej. - Serdecznie wszystkich zapraszam, bo kto wie, może znowu zima pojawi się dopiero za parę lat. Korzystajmy, póki jest nam to dane – dodaje.