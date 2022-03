Ukraina ratuje zabytki przed wojną. Polacy zaangażowani w akcję

Ukraińcy boją się o Lwów, który jest ponad 600-letnią perłą architektoniczną, a jego historyczne centrum w 1998 r. wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Choć miasto nie jest aktualnie atakowane przez rosyjskie wojska, to mieszkańcy robią, co mogą, by zabezpieczyć obiekty, które stanowią dziedzictwo kulturowe Ukrainy przed wrogą inwazją.