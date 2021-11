Uprawiali seks na ulicy. Kara dla policjantki, która chciała ich powstrzymać

Do nietypowej interwencji doszło w Lizbonie. Policjantka na służbie zauważyła, że para uprawia seks na ulicy pełnej przechodniów. By ich rozdzielić użyła gazu pieprzowego. Choć do zdarzenia doszło ponad rok temu, to dopiero w czwartek 4 listopada przełożeni policjantki zdecydowali o jej zawieszeniu.