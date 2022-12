Urlop w Dubaju. Co powinniście wiedzieć, zanim ruszycie do raju?

Część atrakcji w Dubaju, m.in. Marinę, karmienie pingwinów, pokazy fontann przed Burdż Chalifa, The Pointe, spacer po JBR Walk, gdzie znajdziecie najwięcej luksusowych samochodów na świecie, możecie odwiedzić za darmo. By inne nie spustoszyły waszych portfeli, kupcie karty Dubai Pass lub Go Dubai w wersji dostosowanej do wakacyjnych planów. Pozwoli to zaoszczędzić do 50 proc. wartości biletów wstępu do wszystkich najbardziej znanych i oszałamiających atrakcji Dubaju. Nie zapomnijcie także o aplikacji Go Dubai oraz miejscowej karcie do telefonu komórkowego.