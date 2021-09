Urzekające miasto blisko Polski. Zaskakuje na każdym kroku

Ale pałac Sanssouci to nie jedyne miejsce, które warto zobaczyć. Na terenie wielkiego parku nie brak innych atrakcji i zabytków. Należą do nich m.in.: grota Neptuna, pałac Neue Kammern, pawilon chiński, rokokowe rotundy, łaźnie rzymskie, Nowa Oranżeria, ewangelicki kościół Pokoju, pałac Charlottenhof, belweder na wzgórzu Klausberg. Tu także można zwiedzić Nowy Pałac powstały po zwycięstwie Prus w tzw. wojnie siedmioletniej. I choć jego pierwszy właściciel – Fryderyk II Wielki za nim zbytnio nie przepadał i nazywał go nawet ponoć "fanfaronadą", obiekt przypadł do gustu późniejszym niemieckim cesarzom, którzy zlecili przeprowadzenie jego gruntownej modernizacji. W miejscu dawnych apartamentów królewskich mieści się dziś muzeum cieszące się popularnością wśród turystów przybywających do Poczdamu.