Ostromecko. Bydgoski Wilanów i jego tajemnice

Stary hrabia Joachim był lojalnym obywatelem polskim pochodzenia niemieckiego. Na rozkaz starszego syna został aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Stamtąd został skierowany do Buchenwaldu. W 1943 roku, dzięki staraniom rodziny, został uwolniony z obozu koncentracyjnego. Pojechał do byłej już wtedy żony Katarzyny do Obersdorfu. Do Ostromecka nigdy nie wrócił.