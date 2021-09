Europejskie miasto idealne na wypad weekendowy. Krótki lot, tanie bilety i masa atrakcji

Kijów łączy w sobie tradycję i nowoczesność. I choć nie jest miastem pierwszego wyboru na urlop, to zdecydowanie należy zmienić to nastawienie, bo na miejscu czeka masa zachwycających miejsc. Kolejny punkt przemawiający za wizytą w Kijowie to tanie i krótkie loty. Polacy mogą tu przylecieć w zaledwie półtorej godziny. Bilety w dwie strony kosztują od 80 zł.