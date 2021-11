Leśnicy pokazali zdjęcie nietypowego grzyba. Bywa nazywany "uchem Judasza"

Jak wygląda uszak bzowy?

Średnica owocników tego grzyba to od 2 do 10 cm. Początkowo mają one kształt kielichowaty, później miseczkowaty, tarczowaty i rozpostarty. Jak sugeruje nazwa, przypominają wyglądem ucho. Górna powierzchnia jest brązowa, matowa, delikatnie zamszowa, a czasami oszroniona.