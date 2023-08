W 92 dni zdobyła 14 najwyższych szczytów świata. Jest nowy rekord

Droga do rekordu

Harila rozpoczęła swoją wyprawę 26 kwietnia, a do 10 czerwca zdobyła dziewięć z czternastu ośmiotysięczników. Jej niesamowita podróż rozpoczęła się od najniższego z nich, Sziszapangmy, o wysokości 8013 metrów n.p.m. w Chinach, a następnie kontynuowała wyzwania na Dhaulagiri, Kanczendzongę, Mount Everest, Lhotse, Makalu, Czo Oju, Annapurnę i Manaslu w Nepalu. Po krótkiej przerwie, himalaistka przeniosła się do Pakistanu, gdzie z sukcesem zdobyła Nanga Parbat, Gaszerbrum I, Gaszerbrum II, Broad Peak, by ostatecznie stanąć na wierzchołku K2, jednego z najtrudniejszych szczytów na świecie (8611 metrów n.p.m.).