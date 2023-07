Popularne miasto ma dość. Chce przestać być "parkiem rozrywki", więc będzie pobierać opłatę

Camino de Santiago, czyli Droga św. Jakuba, to popularny szlak pielgrzymkowy, który prowadzi do katedry w Santiago de Compostela w Galicji, w północno-zachodniej Hiszpanii. Od średniowiecza do dziś pokonuje go bardzo wielu pielgrzymów, ale obecnie też turystów, dla których przejście Camino wcale nie ma wymiaru religijnego. Podziwiają widoki, zwiedzają miasteczka i poznają nowych ludzi.