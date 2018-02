W Finlandii powstała babska wyspa. Facetom wstęp wzbroniony

Amerykańska bizneswoman Kristina Roth stwierdziła, że za dużo mężczyzn podczas urlopu, sprawia, że kobiety wariują i za bardzo przejmują się wyglądem. Kupiła więc wyspę w Finlandii, na którą chce zaprosić tylko płeć piękną. Pierwsze turystyki będą mogły odwiedzić SuperShe Island w czerwcu.

Dlaczego zdecydowała się na założenie babskiej wyspy właśnie w Finlandii? Jej wybranek pochodzi z tego kraju, a z kolei jego rodzice są właścicielami jednej z lokalnych wysp. "Mówili mi, że sąsiednia wyspa jest do kupienia. Nie byłam zainteresowana, bo niedawno kupiłam ziemię na Turks i Caicos, ale gdy zobaczyłam to miejsce, zmieniłam zdanie. Było jak utopia" - opowiada.

SuperShe Island leży półtorej godziny drogi od lotniska w Helsinkach. Ma być ekskluzywnym kurortem ze spa, zajęciami jogi czy warsztatami kulinarnymi tylko dla pań. Generalnie - zero makijażu, pięknych fryzur i zero facetów. Kristina podkreśla jednak, że jej pomysł nie jest podyktowany nienawiścią do mężczyzn. Chciała po po prostu stworzyć miejsce, w którym kobiety będą mogły skupić się wyłącznie na sobie. Na razie więc mężczyźni mogą tylko się domyślać, co się tam dzieje, ale Kristina nie wyklucza też, że w przyszłości, podczas wakacyjnych turnusów, turystki będą mogły przyjmować gości płci przeciwnej.