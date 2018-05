W górski świat wprowadził go tata. Alexander Piegza jest najmłodszym polskim skialpinistą

Jeździ na nartach od 3 roku życia. W wieku 7 lat zdobył Mnicha. Gdy miał 8 lat przeszedł filar Świnicy, a rok później zjechał na nartach z Koziego Wierchu i zdobył szczyt Breithorna. Jako 11-latek Alexader Piegza zjechał na nartach z najwyższego polskiego szczytu.

Alexander Piegza - najmłodszy polski skiaplinista i jego tata Przemysław Piegza (Facebook.com/ Przemysław Piegza)

O chłopcu zrobiło się głośno, kiedy do Internetu trafiło wideo z jego zjazdu z Rysów. Nie był to jednak pierwszy wyczyn Alexandra. Chłopiec jest związany z górami od wczesnej młodości. Wraz ze swoim ojcem zdobywał już inne polskie i zagraniczne szczyty. Skialpinizm to bez wątpienia jeden z ulubionych sportów Alexandra i jego taty.

- Ja jestem z górami związany zawodowo –mówi Przemysław, ojciec Alexandra – i dlatego mój syn jest z nimi także związany. Od 3 roku życia jeździ na nartach, wspina się i robi w Tatrach trudne, wspinaczkowe drogi. Alexander podejmował się trudniejszych wyzwań niż Rysy, bo Rysy wbrew pozorom nie są takie trudne, jak się wydaje. Skialpinizm operuje 6-cio stopniową skalą trudności, a Rysy mają zaledwie 3 stopień. Jest to w zasięgu bardziej doświadczonych skialpinistów i chętnie zjeżdżają z Rysów – nie jest to takie trudne. Alexander pokonywał trudniejsze trasy, ale to zostało przemilczane. A o Rysach się mówi , bo wiadomo – Rysy. Co kilka dni ktoś ginie na Rysach, więc uchodzą one za niebezpieczne - dodaje.

Często przerośnięte ambicje rodziców są powodem, dla którego dzieci decydują się na tak potężnie wyzwania. Jednak w przypadku Alexandra i jego ojca jest zupełnie odwrotnie. Dla Alexandra zjazd z Rysów jest ważny, ponieważ to był jego pomysł i cel, o którym sam zadecydował dwa lata temu. Wybrał je ponieważ to najwyższy polski szczyt i trudno się dziwić, że jako skialpinista chciał z niego zjechać.

- To jest mój syn, więc dbam o niego i pilnuję, aby mu się nic nie stało. Razem wybieramy trasy i planujemy takie wyprawy, z którymi wiemy, że da sobie radę – mówi Przemysław.

-Nie ukrywam, że fakt mojego zawodu i związku z górami spowodował, że Aleksander „wsiąknął” w to mimowolnie i ma przechodzoną zdecydowaną większość szlaków w Tatrach, pokonanych wiele wspinaczkowych dróg i opanowanych większość linii zjazdowych w Tatrach. Był też w Alpach w wieku 9 lat i jest pierwszym polskim zdobywcą kilku czterotysięczników. Więc Rysy, to zaledwie jedno z jego osiągnięć - dodaje.

Na Rysy wchodzili bez specjalnego przygotowania. - Po prostu czekaliśmy na warunki pogodowe, a właściwie na warun śniegowy – tłumaczy Przemysław. Zjazd z Rysów miał się odbyć tak naprawdę dwa lata temu, ale ze względu na to, że Alexander i jego tata widują się tylko w weekendy co dwa tygodnie, ciężko było pogodzić to z panującymi w tym czasie warunkami pogodowymi.

- Jeżeli chodzi o zjazd, to z samego szczytu zjechać się nie da, ponieważ tam byłby już 6 stopień trudności. Od przełączki nie da się też zjechać od połowy kwietnia z reguły dlatego, że wytapia się śnieg i robi się taka „nitka” do 1 metra szerokości, która w niższych partiach się rozszerza i tam tak naprawdę dopiero można zjechać. To jest ok 2300/ 2450 m. My zjeżdżaliśmy z wysokości 2350m. - mówi Przemek.

- Akurat zawsze jak się widzieliśmy to padał deszcz, albo śnieg. Przygotowaniem do tego zjazdu możemy raczej nazwać cały ten nasz wieloletni zbiór doświadczeń związanych z górami i jazdą na nartach. Nie jesteśmy poza tym przysłowiowymi „Januszami”. Nie wyruszamy w góry nie sprawdziwszy wcześniej warunków, ani nie pójdziemy w góry podczas wysokiego stopnia zagrożenia lawinowego – wyjaśnia ojciec Alexandra.

Kiedy się o tym czyta i słyszy się o takich ekstremalnych rzeczach, to pierwszą rzeczą, jaka przychodzi na myśl jest bezpieczeństwo. Czyta się o dziecku, a myśli się o rodzicach, którzy nie biorą odpowiedzialności za podejmowane działania. Nie bierze się pod uwagę tego, że ktoś może mieć duże doświadczenie i duże umiejętności w danej kwestii, które tak naprawdę nabywał latami i dlatego właśnie może robić takie rzeczy, jakie robi.

W tym sezonie Alexander i jego tata byli już na ok. 20 wyprawach w Tatrach, a ich najbliższym celem są Alpy, w które jadą za 3 miesiące. Chcą dokończyć to, czego nie dokończyli dwa lata temu, czyli wejść na Mont Blanc i Matterhorn. Jeżeli Alexander zdobędzie te szczyty, to będzie ich najmłodszym polskim zdobywcą. A wejdzie, jak twierdzi jego tata - "ponieważ idzie ze mną".

Pan Przemysław i Alexander nie wychodzą oczywiście bez zabezpieczenia. Mają detektory lawinowe, czyli tzw. ABC, sondy, plecaki z ABS , ale liczą się z tym, że skialpinizm to niebezpieczny sport.

Trzeba jednak przyznać, że tyle sukcesów na koncie w wieku 11 lat to nie lada osiągnięcie. Alexander wiąże swoją przyszłość z górami. Chciałby, jak jego tata zostać przewodnikiem. Na co dzień pracuje nad wydolnością trenując koszykówkę. Dzięki temu potrafi pokonywać dystanse rzędu 40 km przy przewyższeniach większych niż 1500m. Mamy nadzieję, że to dopiero początek sukcesów Alexandra.

