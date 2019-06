W Kiermusach przyszło na świat nowe Żubrzątko. Płeć jest jeszcze nieznana

Populacja żubrów w Polsce właśnie powitała nowego członka. W Ostoi Żubra w Kiermusach na świat przyszło malutkie Żubrzątko.

W Ostoi Żubra pierwsze osobniki pojawiły się w 2008 roku. Były to trzy samice, które przeniosły się tam z Puszczy Białowieskiej. Natomiast w 2010 roku do stada dołączył samiec o imieniu Powijak. Przez lata stado regularnie rozmnaża się, a wybrane osobniki są przenoszone do Puszcz Knyszyńskiej i Białowieskiej, by zapewnić różnorodność genetyczną gatunku. Jak dotąd w Kiermusach urodziło się jedenaście żubrząt.