Michał Leszczyński 7 godzin temu W ojczyźnie Wikingów. Wycieczka dla całej rodziny Skandynawia jest idealnym kierunkiem, jeśli szukamy miejsca na wyjazd z rodziną. Zaledwie kilka godzin drogi od polskiego wybrzeża czekają na nas piękne krajobrazy, miasta i plaże. Jak zaplanować rodzinną wycieczkę na Półwysep Skandynawski? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sztokholm nazywany jest Wenecją Północy ze względu na liczne wyspy, na których jest zbudowany (Shutterstock.com) Kierunek: Skandynawia Jak wygląda scenariusz wycieczki rodzinnej? Otwieramy bagażnik samochodu i zastanawiamy się, co wrzucić do środka. Skoro jest to wyjazd z dziećmi, musimy zabrać ubrania na zmianę, odzież ochronną, kosmetyki oraz lekarstwa. Nie zaszkodzi spakować również jedzenia, jeśli nie chcemy robić zbyt wielu przystanków po drodze. Dobrze, skoro mamy już wszystko, ruszamy w drogę! Jeśli mamy duszę podróżnika, z pewnością zwiedziliśmy już piękne polskie krajobrazy. Zresztą, nasze dzieci będą miały okazję zrobić to zapewne jeszcze nie raz. Może więc połączymy wycieczkę samochodem z morską przygodą? Promy do krajów skandynawskich odpływają regularnie z portów w Świnoujściu oraz Gdańsku. Tylko kilka godzin dzieli nas od krainy zielonych wyżyn. Skandynawia to ojczyzna Wikingów, z którą dzieje Polski związane są od tysiąca lat, a także miejsce o niebywale wysokim poziomie życia. Niezależenie więc, czy szukamy po prostu wypoczynku, czy też chcemy poznać ciekawe historie, na pewno znajdziemy tam coś dla siebie. Skoro już podjęliśmy decyzję, pamiętajmy o zakupie koron szwedzkich lub duńskich – kraje skandynawskie nie przyjęły bowiem polityki Euro. Bornholm – historia skąpana w słońcu Zaledwie ok. 100 km od naszych wybrzeży znajduje się wyspa będąca celem wiosenno-letnich podróży wielu Polaków. Bornholm to miejsce, w którym czas płynie zupełnie inaczej niż na kontynencie – nikt tu się nigdzie nie spieszy. Ze względu na duże nasłonecznienie, wyspa zwana jest potocznie Majorką Północy. Południowe wybrzeże wyspy, na wschód od miasta Rønne, w którym cumują statki i promy, prawie w całości pokrywają przyjazne turystom plaże. iStock.com Podziel się Ale Bornholm to nie tylko beztroski wypoczynek. W Rønne znajduje się kilka ciekawych zabytków, które możemy zobaczyć w ramach rodzinnej wycieczki – latarnię morską, kościół św. Mikołaja czy miejski rynek. Ok. 25 km od miasta znajdują się malownicze ruiny średniowiecznej twierdzy Hammershus popularne wśród odwiedzających wyspę. Jak natomiast poruszać się po niej? Jeśli lubimy aktywny wypoczynek, możemy wypożyczyć rower. Na wyspie znajduje się aż 230 km tras rowerowych – możemy nawet objechać nimi cały obwód Bornholmu! Firma Polferries organizuje jednodniowe wycieczki z przewodnikiem po mieście w cenie 185 zł od osoby dorosłej i 170 zł za dziecko. Prom kursuje w każdą sobotę od 30 kwietnia do 25 sierpnia 2018 r. z terminalu w Świnoujściu. Możemy również popłynąć na Bornholm na cały tydzień. Koszt przejazdu promem w dwie strony oraz domku dla 4 osób wyniesie wtedy 475 zł od osoby. Skania – między Bałtykiem a Morzem Północnym Również ze Świnoujścia dotrzemy promem do Ystad, malowniczego portu na południu Szwecji. Dla wielu jest to miasto gotyku, gdzie na ścianach budynków króluje szachulec. Fani skandynawskiej literatury z pewnością pamiętają Ystad z serii książek autorstwa Henninga Mankella o Kurcie Wallanderze, komisarzu, który usiłuje rozwikłać brutalne morderstwa w niewielkim szwedzkim miasteczku.

18 km na wschód od miasta znajdziemy Ales stenar, kamienny kompleks składający się 59 głazów. Podobnie jak w przypadku Stonehenge w Wielkiej Brytanii, nikt nie wie w jakim celu wzniesiono obiekt ponad tysiąc lat temu. Jego tajemniczy wygląd wabi jednak kolejnych przybyszów i fanów teorii spiskowych z kosmitami na czele. iStock.com Podziel się Największym miastem regionu Skania jest Malmö, leżące po przeciwnej stronie cieśniny Sund i duńskiej Kopenhagi. Od Ystad dzieli Malmö zaledwie 60 km, tak więc samochodem powinniśmy tam dotrzeć w godzinę. W samym centrum miasta zobaczymy zamek Malmöhus, na terenie którego znajduje się muzeum historii regionu, sztuki oraz historii naturalnej. Nieopodal zobaczymy nowoczesny wieżowiec Turning Torso o charakterystycznej "skręconej" architekturze. Po zwiedzaniu pozostaje nam zasiąść w jednej z restauracji i kawiarni, których w Malmö jest ponad 600! W jaki sposób dostać się do Skanii droga morską? W kierunku Ystad możemy się wybrać w ramach dwudniowej wycieczki promem Polferries w cenie od 255zł. Nocleg ma wtedy miejsce na pokładzie jednostki. Wypływa on z terminalu w Świnoujściu w każdy piątek od 20.04 do 30 listopada 2018 r. Cena za osobę to 325 zł. Jeśli zamierzamy zwiedzać Skanię na własną rękę, koszt przejazdu dziennymi promami w dwie strony dla 4 osób z samochodem i kabiną zaczyna się od 235 zł za osobę. Nynäshamn – na drodze do Sztokholmu Z Gdańska dotrzemy promem m.in. do portu Nynäshamn, znajdującego się zaledwie 60 km od stolicy Szwecji. Dojazd tam, samochodem lub autokarem, nie powinien więc trwać dłużej niż godzinę. Sztokholm nazywany jest Wenecją Północy ze względu na liczne wyspy, na których jest zbudowany. Obfituje w zabytki tj. Zamek Królewski, Dom Nobla czy Vasa Museum, w którym zobaczymy ekspozycję XVII-wiecznego okrętu wojennego. Wieczorem możemy zasiąść do kolacji w Östermalms Saluhall, jednej z najpiękniejszych hal targowych w Europie. Oprócz skandynawskich potraw obfitujących w owoce morza, zjemy tu także pyszną czekoladę według tradycyjnej szwedzkiej receptury. Wiele restauracji znajdziemy w dzielnicy Södermalm, znanej z bestsellerowej serii książek "Millenium" Stiega Larssona. Wszystkie te miejsca możemy oczywiście odwiedzić we własnym zakresie, pamiętajmy jednak, że stolica Szwecji jest miastem bardzo drogim. Spróbujmy zatem zaoszczędzić, wybierając najlepszą opcję i ofertę podróży. 4-dniowa wycieczka z Polferries po Sztokholmie będzie nas kosztowała od 525 do 850 zł. Opieka przewodnika oszczędzi nam kluczenia po mieście. Wycieczki z Gdańska organizowane są w soboty, od 5 maja aż po 27 grudnia. Sam prom natomiast kursuje na tej linii przez cały rok. Jeśli chcemy wybrać się z Polferries do Nynäshamn własnym samochodem, cena kursu w dwie strony dla czterech osób zaczyna się już od 1794 zł, kabina zaś jest wówczas gratis. To tylko kilka możliwości zaplanowania rodzinnej wycieczki po Skandynawii. Pamiętajmy, że ponieważ są to kraje drogie, lepiej zadbać o zmniejszenie kosztów dojazdu oraz zakwaterowania. Dlatego warto uważnie śledzić ofertę firmy Polferries w poszukiwaniu atrakcyjnych promocji. Partnerem artykułu jest Polferries Zobacz też: Safari po Szwedzku 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne