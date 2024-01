W rakietach śnieżnych przez Szwarcwald. "Znalazłam swój ulubiony sport zimowy"

Do przejścia mamy w sumie około 6 kilometrów. Przewyższenie - niespełna 300 metrów. Łatwizna. Szybko popełniamy pierwsze pomyłki. Widok jest piękny, robimy zdjęcia i… krok do tyłu, żeby się lepiej ustawić i zaliczamy pierwsze upadki. Szybka lekcja - w rakietach można chodzić tylko do przodu. Każda próba zrobienia choć maleńkiego kroczku w tył kończy się utratą równowagi i szybkim padem w śnieg. Wszystko dlatego, że rakiety stale przylegają do buta tylko na wysokości podbicia. Tył jest zupełnie luźny. Kiedy idziemy do przodu, tylna część po prostu sunie za butem, gdy podnosimy nogę, by się cofnąć - rakieta staje na sztorc i leżymy.