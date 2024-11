W tym mieście tłumy są normą. Zaproponowali alternatywne atrakcje

Dwie trasy zwiedzania są już dostępne. Pierwsza prowadzi do stanowiska archeologicznego Gabii, położonego ok. 20 km od Rzymu przy antycznej drodze Prenestina. To niegdyś jeden z najważniejszych ośrodków politycznych i kulturalnych Lacjum, którego początki sięgają IX w. p.n.e. W trakcie wykopalisk odkryto tam pozostałości murów oraz świątyni. Miasto rozkwitło w okresie republikańskim, a jego upadek rozpoczął się w I w. p.n.e., po czym teren ten stał się miejscem wydobycia tufu wulkanicznego.