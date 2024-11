Europejskie miasto czeka prawdziwe oblężenie. Takie wydarzenie ma miejsce raz na 25 lat

Przed nami wyjątkowy czas - Rok Jubileuszowy, podczas którego w Rzymie spodziewanych jest ok. 30 mln turystów i pielgrzymów. Oficjalnie rozpocznie się 24 grudnia, ale już od tygodni w Wiecznym Mieście daje się odczuć przygotowania do tego wydarzenia. Na co należy się przygotować podczas odwiedzania Rzymu w najbliższych miesiącach?