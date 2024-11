Rzymska bazylika z cyfrowym "bliźniakiem". Pomysł robi wrażenie

Nadchodzący Rok Jubileuszowy 2025 zostanie oficjalnie rozpoczęty we wtorek 24 grudnia o godz. 16:30 otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice Św. Piotra w Rzymie. Owa bazylika stała się także obiektem, który Watykan we współpracy z firmą Microsoft, przy użyciu narzędzi AI przenieśli do cyfrowej przestrzeni.