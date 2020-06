Wakacje 2020. Bon turystyczny 500+. Projekt trafił do Sejmu

W czwartek, 18 czerwca do Sejmu trafił projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Jeśli inicjatywa prezydencka zostanie zaakceptowana, wówczas na każde dziecko będzie przysługiwać 500 zł.

Wedle projektu ustawy, bony będą ważne do końca marca 2022 r. Co ważne, decydować będzie data płatności, czyli usługa może zostać zrealizowana po tym terminie, ale ważne żeby była opłacona.

Bon turystyczny - kto dostanie?

Świadczeniem będą objęte osoby korzystające z programu Rodzina 500 plus. Na każde dziecko przysługiwać będzie jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. Będą mogły z niego skorzystać wszystkie dzieci urodzone do końca marca 2022 r. Co ważne, rodzice dzieci niepełnosprawnych dostaną drugie 500 zł, czyli w sumie 1000 zł.