Wakacje 2020. Kiedy początek astronomicznego lata?

Najdłuższy dzień w roku

Nadchodząca sobota będzie najdłuższym dniem w tym roku. Będzie trwała 16 godzin, 46 minut i 38 sekund. Każdy kolejny dzień tego roku będzie już tylko krótszy. Aż do chwili przesilenia zimowego.

Wakacje 2020 - atrakcje na niebie

Będziemy mieli tego lata sporo okazji, by popatrzeć w niebo. Czeka nas wiele ciekawych zjawisk astrologicznych. Już 19 czerwca Księżyc przykryje Wenus, a 21 czerwca dojdzie do obrączkowego zaćmienia Słońca. W Polsce to zjawisko będzie jednak praktycznie niewidoczne.