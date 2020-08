Wakacje 2020. Ile kosztuje komunikacja miejska w Polsce?

Komunikacja publiczna jest jednym z najczęściej wybieranych sposobów przemieszczania się po mieście podczas urlopu czy weekendowego wypadu. Trzeba jednak przyznać, że w niektórych miastach ceny są tak różnorodne, że niełatwo się w tym wszystkim połapać.

Jak przemieszczać się po mieście, do którego właśnie przyjechaliśmy? Sposobów jest wiele. Niektórzy stawiają na oszczędność i siłę własnych mięśni. Inni wybierają samochody, ale wówczas muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami za parkowanie. Większość turystów jednak stawia na transport publiczny, który niestety nie zawsze należy do tanich.

Warszawa - ceny biletów

W Warszawie system biletowy jest dość prosty. Za bilet komunikacji miejskiej ważny przez 20 minut zapłacimy 3,4 zł (taryfa normalna), na bilet 75-minutowy wydamy 4,4 zł, a na 90-minutowy – 7 zł. Wszystkie te bilety pozwalają na dowolną liczbę przesiadek w ramach wskazanego zakresu czasowego. Z biletów tych można korzystać w autobusach, tramwajach, metrze, a także w pociągach SKM. Korzystną opcją może się okazać też zakup biletu 24-godzinnego. Kosztuje on 15 zł (bilet normalny) i, poza wymienionymi wcześniej środkami transportu, honorowany jest też w pojazdach Kolei Mazowieckich (KM) oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) w ramach oferty "wspólny bilet". Za bilet 72-godzinny zapłacimy 36 zł.

Stolica dysponuje też ciekawą ofertą biletów weekendowych. Za bilet pozwalający na nieograniczoną liczbę przejazdów od 19 w piątek do 8 w poniedziałek trzeba zapłacić 24 zł. Jeszcze korzystniejsze może się okazać nabycie weekendowego biletu grupowego, obowiązującego w tych samych ramach czasowych. Pozwala on na przemieszczanie się pojazdami ZTM, WKD i KM nawet 5 osobom. Koszt: 40 zł.

Kraków - ceny biletów

W Krakowie, podobnie jak w Warszawie, za normalny bilet 20-minutowy zapłacimy 3,4 zł. Bilet jednoprzejazdowy lub 50-minutowy kosztuje 4,60 zł, a 90-minutowy – 6 zł. Bilet 24-godzinny ważny na terenie Krakowa to wydatek 15 zł. Bilet 48-godzinny kosztuje 28 zł, a 72-godzinny – 42 zł. Za 56 zł kupimy bilet pozwalający na korzystanie z komunikacji MPK przez tydzień.

Ciekawą ofertę dla przyjezdnych stanowi również weekendowy bilet rodzinny. Kosztuje on 16 zł i pozwala na podróżowanie od 2 do 7 osób (min. 1 opiekun + 1 dziecko do lat 16, a maks. 2 opiekunów + 5 dzieci w wieku do lat 16). W ramach tej oferty i wskazanej stawki podróżować można w sobotę i niedzielę.

Trójmiasto - ceny biletów

Trójmiasto od lat stara się uporządkować kwestię dotyczącą biletów. Ale mimo podejmowanych prób, do dziś nie ma tu zadowalającego – zwłaszcza dla przyjezdnych – rozwiązania. Turyści często narzekają na jeden z najbardziej złożonych systemów, z jakimi musieli się mierzyć. Mówiąc w skrócie, jest tu wiele podmiotów, które realizują usługi transportu zbiorowego na terenie poszczególnych gmin. Trzeba też uważać, z jakim biletem do jakiego pojazdu się wsiada. W uproszczeniu, bilet ZKM Gdynia nie będzie ważny w gdańskich pojazdach, a bilet ZTM Gdańsk nie będzie honorowany w gdyńskich autobusach czy trolejbusach. Spory problem pojawia się w Sopocie, po którym poruszają się pojazdy realizujące transport dla obu wspomnianych gmin. Dlatego najbezpieczniejszy wariant, to zaopatrzenie się w... bilety metropolitalne MZKZG, które będą honorowane w ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo. Nie musimy się wówczas zastanawiać, czy wsiadając do danego pojazdu, mamy odpowiedni bilet.

123RF W Trójmieście trzeba uważać, jakie bilety się kupuje i czym się jedzie (123RF)

Za normalny bilet jednoprzejazdowy MZKZG zapłacimy 4 zł. Te wydane przez ZTM Gdańsk albo ZKM Gdynia są odrobinę tańsze i kosztują 3,8 zł. Kupując bilet przez jedną z dostępnych aplikacji mobilnych zapłacimy jeszcze mniej, bo 3,6 zł. Za bilet godzinny w Gdańsku i Gdyni (z możliwością przesiadania się do innych pojazdów, zarówno gdyńskich, jak i gdańskich) zapłacimy 4,4 zł. W Gdyni należy mieć na uwadze, że funkcjonują też linie pospieszne. Jak widać, sprawa jest dość skomplikowana, a to jeszcze nie koniec.

W Trójmieście, w przeciwieństwie do Warszawy, na Szybką Kolej Miejską obowiązują inne bilety. Za jednorazowy miejski bilet normalny, ważny w Gdańsku i Sopocie albo Gdyni i Sopocie, zapłacimy 4,4 zł, a za trójmiejski, ważny w Gdańsku, Sopocie i Gdyni – 6,5 zł. Jeśli w czasie pobytu w Trójmieście zamierzamy często się przemieszczać i nie chcemy się zastanawiać, jaki bilet należy kupić, to warto rozważyć zakup biletu metropolitalnego wszystkich organizatorów (ważny także w MZK Wejherowo oraz pociągach Polregio), dostępnego w opcji 24-godzinnej za 25 zł lub 72-godzinnej za 50 zł.

W najbliższych latach turyści przybywający do Trójmiasta poczują, być może, ulgę. Urzędnicy zapowiadają bowiem wdrożenie biletu "Fala", mającego postać elektronicznej portmonetki. Jego wejście ma zakończyć biletową gehennę. Pasażer wyposażony w takie narzędzie będzie się po prostu "odbijał", tak jak to ma miejsce np. w londyńskiej komunikacji, a system, po najkorzystniejszej stawce, będzie wyliczał koszt przejazdu od punktu A do punktu B.

Wrocław - ceny biletów

W stolicy Dolnego Śląska jednorazowy bilet normalny kosztuje 3,4 zł. Funkcjonuje też cała gama biletów czasowych. I tak, za bilet ważny 15 min. zapłacić trzeba 2,4 zł, bilet 30-minutowy to wydatek 3 zł, godzinny - 4,40 zł, a 90-minutowy – 6 zł. Bilet dobowy kosztuje 11 zł, 48-godzinny – 20 zł, a 72-godzinny – 26 zł. Na bilet tygodniowy wydamy 46 zł. Ceny biletów na wrocławską komunikację są bardzo atrakcyjne, zwłaszcza na tle pozostałej części kraju, ale to już wkrótce się zmieni.

Od początku przyszłego roku Wrocław z jednego z najtańszych pod tym względem dużych miast stanie się jednym z droższych. Od 1 stycznia bilet jednorazowy będzie kosztował 4,60 zł, 15-minutowy – 3,2 zł, 30-minutowy – 4 zł, godzinny – 5,2 zł, a 90-minutowy – 7 zł. Bilet dobowy podrożeje o 4 zł – do poziomu 15 zł, a 48-godzinny będzie kosztował 26 zł. Wzrosną też stawki za bilet 72-godzinny i tygodniowy – po podwyżce będą kosztować one odpowiednio 32 i 52 zł.

Poznań - ceny biletów

Nowe ceny biletów obowiązują od niedawna również w Poznaniu. W największym mieście Wielkopolski za normalny bilet 15-minutowy trzeba zapłacić 4 zł, 45-minutowy – 6 zł, a 90-minutowy 8 zł. Bilet dobowy kosztuje 15 zł, a tygodniowy – 50 zł. Co ciekawe, bilet 24-godzinny skasowany w piątek po 20 (do północy w sobotę) zyskuje funkcję biletu weekendowego, ważnego do północy w niedzielę.

Cenami biletów doganiamy Europę?

Bilety ważne w pojazdach komunikacji miejskiej w polskich aglomeracjach na pewno nie należą do tanich, a mimo tego wiele gmin w ostatnim czasie postawiło na podwyżki cen. Można powiedzieć, że pod tym względem coraz bardziej równamy do Zachodu, a mierząc wszystko siłą nabywczą, cenami biletów w transporcie miejskim tę bogatszą Europę już dawno prześcignęliśmy. Na przykład w Paryżu ceny przejazdów zaczynają się od 1,69 euro (ok. 7 zł), ale za całą podróż w granicach Paryża (bez ograniczeń czasowych czy liczby przesiadek w metrze). W Madrycie za przejazd autobusem zapłacimy od 1,22 euro (ok. 5 zł) za przejazd na dowolnej trasie i w dowolnym czasie.

W Polsce urzędnicy często pozostają nieugięci, a rosnące ceny biletów tłumaczą inflacją, koniecznością przeprowadzenia kolejnych inwestycji oraz... zmniejszającą się liczbą pasażerów w dobie pandemii. Równocześnie decydenci zachęcają i mieszkańców, i turystów do korzystania z transportu miejskiego jako wygodnego i szybkiego sposobu poruszania się po mieście. Trzeba przyznać, że to dość pokrętny sposób promowania komunikacji publicznej jako zrównoważonego środka transportu, mającego pomóc w odciążaniu zakorkowanych centrów miast.

