Wakacje 2020. Morskie Oko. Niepełnosprawny zawstydził turystów, którzy za nic mają cierpienie koni

Apel o likwidację transportu konnego na trasie do Morskiego Oka

O dramatycznej sytuacji koni w Tatrach jest głośno od lat. Półtora tygodnia temu w Dolinie Chochołowskiej turyści byli świadkami, jak jeden z koni opadł z sił i padł na drogę. Po kilku minutach woźnica znów zaprzągł go do powozu, by kontynuować kurs.

Fundacja Viva! apeluje o likwidację transportu konnego na trasie do Morskiego Oka. Na stronie internetowej ratujkonie.pl można podpisać petycję w tej sprawie. "Kwestie wykorzystywania koni do ciągnięcia wozów z turystami na trasie do Morskiego Oka i naruszania ich dobrostanu poprzez przeciążanie ich zbyt dużym ładunkiem o około 1 tonę, podnoszone są od wielu lat w dyskursie publicznym oraz licznej korespondencji z Tatrzańskim Parkiem Narodowym" - czytamy w petycji skierowanej do TPN.