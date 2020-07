Okropne sceny w Dolinie Chochołowskiej. Koń padł, a dorożkarz zaprzęgł go z powrotem do powozu i kontynuował kurs

Kolejny wypadek w Tatrach, fundacja szuka świadków

Jak podaje fundacja Viva!, do wypadku doszło w upalny dzień, w który w górach panowała wysoka wilgotność, co dla koni jest śmiertelnie niebezpieczne.

– Od lat powtarzamy, że Tatry to nie jest miejsce dla koni – mówi Anna Plaszczyk z Fundacji Viva! – Nawet na tak potencjalnie łatwej trasie i nawet przy tak niewielkim obciążeniu, w porównaniu do tego z Morskiego Oka, konie pracujące w niekorzystnych tatrzańskich warunkach, ulegają dramatycznym wypadkom, takim jak ten, o którym dowiedzieliśmy się właśnie od turystów wędrujących Doliną Chochołowską. Zrozumienie mechanizmu termoregulacji i zaprzestanie pracy w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności jest jedynym skutecznym sposobem na zapewnienie dobrostanu koni pracujących w Tatrach. Ale fiakrzy od lat to ignorują, bo zyski są dla nich ważniejsze niż dobro zwierząt – dodaje.