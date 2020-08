Wakacje 2020. Norwegia wpisała na "czerwoną listę" nowe kraje w związku z pandemią

Według informacji przekazanych przez "TVN24", za ryzykowne uznano również podróże do dwóch do tej pory "zielonych" regionów Szwecji: Skanii oraz Kronobergu, za to zezwolono na wyjazdy do Dalarny, Soedermanlandu, Uppsali oraz Vaesterbotten. Polska utrzymała status "zielonego" kraju, jedynie gmina Bodoe na północy Norwegii zaapelowała do mieszkańców powracających z Polski o poddanie się dobrowolnej izolacji. Ma to związek z wykryciem zakażenia SARS-CoV-2 u jednej z osób, która była wcześniej w naszym kraju.