Wakacje 2021. Polacy kochają Turcję, a Turcy kochają Polaków

Nasz region jest mocno z tym związany, ale w nieco inny sposób niż indywidualny wybór kierunku. Większość lotów do Antalyi czy Gazipaşy to loty czarterowe należące do biur podróży. Zmiany obostrzeń powodowały, że biura wycofywały się ze sprzedawania wczasów do Turcji i czartery znikały. Oczywiście działało to także w drugą stronę - kiedy obostrzenia znoszono, samoloty przywracano. W okresie zimowym w naszych okolicach najbardziej widoczni byli Polacy i Ukraińcy - przylatywali mimo obowiązkowych testów. Za to Skandynawowie, Niemcy, Anglicy, Rosjanie - znikli zupełnie.