Wielki powrót mekki all inclusive. "Zainteresowanie wzrosło o 176 proc."

Wakacje last minute w Turcji w opcji z wyżywieniem all inclusive zarezerwujemy od 1540 zł. To tygodniowy koszt pobytu jednej osoby w 3-gwiazdkowycm hotelu na Riwierze Tureckiej. Pobyty w hotelach 5-gwiazdkowych to koszt od 2100 zł za osobę, również w opcji all inclusive.