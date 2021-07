Wakacje 2021. Bardzo długa lista grzechów, które Polacy popełniają nad wodą

Rodzice czasem zapominają, że obecność ratownika nie zwalnia ich od odpowiedzialności. Na szczęście zwykle są to chwilowe zaginięcia. Dziecko zobaczyło coś ładnego, odeszło kawałek, straciło orientację i nie mogło znaleźć rodziców. Ale dla nas każde takie zgłoszenie to potencjalne zagrożenie życia i zaczynamy poszukiwania - na plaży i w wodzie. Dlatego apelujemy do rodziców, nie spuszczajcie maluchów z oczu. To nic, że grzecznie bawią się w piasku, a my tylko na pięć minut się odwrócimy. Pięć minut to wystarczająco dużo czasu, by doszło do dramatu.