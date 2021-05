Wakacje 2021. Relacja turystów z Grecji. "Można się wyluzować"

– Co prawda nie wszystkie wycieczki były jeszcze dostępne, bo sezon się dopiero zaczął, ale jak najbardziej można było zwiedzać wyspę – czy to kupując wycieczkę u rezydenta, czy wypożyczając samochód. My zdecydowaliśmy się na tę drugą opcję. Wszystko, co chcieliśmy, to zobaczyliśmy. Pojeździliśmy też po innych plażach na Kos, ponieważ ta hotelowa była niestety kamienista. Po drugiej stronie wyspy znaleźliśmy piaszczyste – wspomina pani Marzena.