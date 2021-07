Wakacje 2021. Toksyczne, ale i przydatne. Tego o sinicach mogłeś nie wiedzieć

Innym celem projektu jest propagowanie wiedzy nt. zakwitów sinicowych i stworzenie mapy zakwitów. Co ciekawe, do jej opracowania mogą się przyczynić wszystkie osoby, które zaobserwują to zjawisko nad wodą. Wystarczy, że zaznaczą miejsce zakwitu na interaktywnej mapie i wypełnią ankietę dotyczącą zakwitów. Ankieta dostępna jest w trzech językach: polskim, angielskim i litewskim na stronie www.arcg.is/0jqvCn