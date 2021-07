Wakacje 2021. Sinice nie odpuszczają. Kąpielisko zamknięte

To nie są dobre wieści dla turystów, którzy ten poniedziałek zaplanowali na plażowanie w Chałupach. Sanepid poinformował, że woda na terenie kąpieliska w tej miejscowości nie nadaje się do kąpieli ze względu na zakwit sinic. Choć na plaży nie brakuje urlopowiczów, to przyznają, że są załamani, że woda nie nadaje się do kąpieli.