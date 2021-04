Wakacje 2021. Urlop w Grecji coraz bardziej realny

Pandemia koronawirusa sparaliżowała turystykę. Prawie wszystkie europejskie kraje wprowadziły obostrzenia przy przekraczaniu granicy lub zasady bezpieczeństwa epidemicznego na swoim obszarze, które albo skutecznie zniechęcają do podróży, albo wręcz je uniemożliwiają. W kraju też nie dzieje się dobrze - mierzymy się z trzecią falą zarazy i całkowitym lockdownem.

Ktoś mógłby rzec, że planowanie wakacji w takim momencie to lekkomyślność, egoizm albo wręcz szaleństwo. Ja jednak myślę, że to wentyl bezpieczeństwa, tak potrzebny w tych mrocznych czasach. Chcę pamiętać, że gdzieś tam czekają amarantowe bugenwille na tle białych domków z niebieskimi drzwiami, przejrzyste morze i nasycone słońcem pomidory w sałatce. Czy też tak tęsknicie, ja?

Grecja dała nadzieję

Światełko w tunelu pojawiło się w marcu, kiedy minister Harry Theocharis powiedział, że "Grecja jest gotowa na sezon 2021 z pełnym protokołem sanitarnym". Kilka dni temu informację o otwarciu granic dla turystów z Unii Europejskiej w dniu 14 maja potwierdziło biuro prasowe resortu turystyki. Zanim to nastąpi, Grecja przejdzie swoisty test, wpuszczając przyjezdnych z krajów, które najlepiej radzą sobie z pandemią, szczepiąc na potęgę, np. z Izraela i Wielkiej Brytanii.

A potem? Wjadą wszyscy! Turyści, żeby wjechać do Grecji, będą musieli udowodnić fakt przyjęcia szczepienia lub okazać wynik testu na przeciwciała, albo negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Każdy turysta musi się jednak liczyć z tym, że na lotniskach podróżni będą wyrywkowo testowani na koronawirusa.

- Grecja jest najbezpieczniejszym krajem do podróżowania - nie ma wątpliwości przedstawicielka Greckiego Ministerstwa Turystyki. Wylicza, że kraj odnotowuje mniej zakażeń w porównaniu z innymi krajami (obecnie odnotowano tam 263 tys. 689), a ponadto wszystkie sektory turystyki podlegają specjalnym protokołom zdrowotnym, chroniącym nie tylko turystów, ale i pracowników.

W trakcie pandemii w Grecji byłam dwa razy - w lipcu i sierpniu 2020 roku - i czułam się bezpiecznie, bo turystów było bardzo mało, łatwo więc było o dystans społeczny, czas spędzało się głównie na powietrzu, a we wszystkich pomieszczeniach stały dystrybutory ze środkiem dezynfekcyjnym. Wszyscy nosili też maseczki w sklepach, taksówkach, urzędach czy hotelach.

Grecja - jest co wspominać

- Bardzo tęsknimy za naszymi gośćmi, czekamy na nich bez strachu - dodaje Nikoletta Nikolopoulou. Z uśmiechem przypomina, że wywodzące się już ze starożytności, a używane często do dziś greckie słowo "filoksenia" oznacza dosłownie miłość do obcych/gości. - To jeden z filarów greckiej cywilizacji - dodaje.