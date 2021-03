Grecja. Otwarcie granic już niebawem - to pewne!

Turyści, żeby wjechać do Grecji, będą musieli udowodnić fakt przyjęcia szczepienia lub okazać wynik testu na przeciwciała, albo negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Minister zapowiedział jednak, że wszyscy będą musieli się liczyć z tym, że mogą zostać wyrywkowo testowani na koronawirusa.

To świetne wieści dla Polaków, którzy Grecję na urlop wybierają od lat. Wycieczki do tego kraju kosztują już od 929 zł (bez wyżywienia lub z jednym posiłkiem). Z Polski można dolecieć też tanimi liniami np. na Santorinii czy do Heraklionu.