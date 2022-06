Wakacje 2022. Ciekawa opcja, dla tych, którzy lubią swobodę, ale i bezpieczeństwo

Niezliczona liczba ofert

- Tworzenie takich ofert jest możliwe dzięki temu, że biura podróży mają szeroki dostęp do przelotów różnych przewoźników i bogatej bazy noclegowej w cenach oferowanych organizatorom – mówi Maciej Głowa, dyrektor regionalny Click&Go, biura podróży, którego oferta dostępna jest w Wakacje.pl. – Z tych pojedynczych usług możemy złożyć niezliczoną liczbę ofert do najpopularniejszych kierunków turystycznych, zarówno typowo wypoczynkowych, jak i do dużych miast, do których jeździmy na kilka dni – dodaje.