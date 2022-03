Wakacje 2022. Technologia RFID sprawi, że bagaż już nigdy więcej nie zaginie. W tle projekt Polaków

- Z technologii RFID korzystamy w magazynie tzw. wcześnie odprawionego bagażu, czyli Early Baggage Storage – EBS. Czujniki RFID umieszczone są na tackach systemu BTS (Baggage Tray System). Dzięki temu można bezpiecznie przetransportować bagaż do magazynu i w razie potrzeby bardzo szybko go odnaleźć, by przekazać do umieszczenia w samolocie. Atutem EBS jest również możliwość dostępu do każdego bagażu osobno bez konieczności opróżnienia całej linii, jak miało to miejsce wcześniej – mówi WP Piotr Rudzki z Biura Prasowego Lotniska Chopina w Warszawie.