Wakacje dla dwojga. Najbardziej romantyczne miejsca w Polsce

Atrakcje Polski - Ulica Mariacka w Gdańsku

Gdańsk to jedno z najpiękniejszych miast kraju nad Wisłą, a kolorowe kamienice i wyjątkowa historia działają jak magnes także na turystów z zagranicy. Długa i Długi Targ czy deptak nad Motławą robią ogromne wrażenie, ale dla wielu najbardziej magiczny zakątek miasta to niewielka uliczka rozpoczynająca się przy Bazylice Mariackiej. Biegnie do Motławy, nad którą dostaniemy się Bramą Mariacką.