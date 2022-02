Wakacje w biurach wykupiło więcej klientów. Jednak do rekordu z 2019 roku daleko

UFG podaje, że w 2021 roku niewypłacalność ogłosiło osiem biur. Co ciekawe, tyle samo było to w 2020, a 2019 roku dotknęło to 11. "Może to świadczyć o tym, że trudna sytuacja rynkowa związana z ograniczeniami w pandemii na szczęście nie znajduje odzwierciedlenia w statystykach upadłości i niewypłacalności biur podróży" - przyznano.